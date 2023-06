Una panchina rossa per Giulia Tramontano nel grattacielo di Regione Lombardia nel giorno dei funerali

Milano – Nel giorno dei funerali di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato a Senago, che si terranno a Sant’Antimo in provincia di Napoli, il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, di posizionare la panchina rossa della Regione Lombardia, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, all’ingresso istituzionale di Palazzo Lombardia in via Restelli. Da domani e per l’intera settimana, con la ripresa dell’attività lavorativa, la panchina verrà spostata nel centro della piazza Città di Lombardia.

L’ultimo saluto

Intato a Sant’Antimo, nel Napoletano, è tutto pronto per la cerimonia funebre alle 15 nella parrocchia di Santa Lucia, a Sant’Antimo. I genitori Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici della 29enne si ritroveranno per la cerimonia che hanno voluto strettamente privata. Nel comune a Nord di Napoli, ma anche a Senago, oggi è lutto cittadino in memoria della giovane e del suo bimbo.

L’autopsia

L’altro ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza: Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe essere morta dissanguata "in pochi minuti". Una deduzione che arriva dai primi esiti dell'autopsia e da quel profondo taglio al collo che le ha reciso carotide, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la giovane alle spalle, come si deduce dalla macchia di sangue lasciata sul pavimento, poi il 30enne barman ha infierito sull'arteria sotto la clavicola e prima che Giulia si accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di "almeno 37 volte". Colpi in rapidi successione, alla cieca, concentrati nella parte superiore del corpo. Poi è iniziata la seconda fase di un delitto che per la procura è premeditato. Impagnatiello ha tentato di bruciare il corpo prima con dell'alcol, poi con della benzina.