Giulia intrappolata nella rete della torre Galfa: Enpa salva il falco pellegrino del Pirellone

Giulia, il falco pellegrino del Pirellone, che da 9 anni ogni primavera torna con il suo compagno Giò a nidificare davanti alle webcam in cima al palazzo sede del Consiglio regionale, stamattina è rimasta incastrata in una rete di protezione sulla torre Galfa. Si è reso necessario l’intervento del soccorritore dell’Enpa di Milano per poterla liberare.

L’operazione è stata possibile grazie alla tempestiva comunicazione di Danilo Varotti, building manager del grattacielo Pirelli, che a sua volta ha raccolto la segnalazione del manutentore delle antenne posizionate sul grattacielo di via Fara, il primo ad avvistarla e a capire che il rapace era in difficoltà.

“Toglierla dalla rete non è stato difficile, anche se ovviamente si vedeva chiaramente che Giulia era molto provata” ha dichiarato Andrea dell’Enpa di Milano che, una volta arrivato sulla cima della torre, ha coperto il falco con un telo per evitargli ulteriore stress e ha potuto successivamente catturarla e metterla in sicurezza. Una volta constatato che Giulia non era rimasta ferita né aveva alcun problema fisico, in accordo con il tecnico faunistico di Regione Lombardia e responsabile di Selvatica Milano, l'operatore dell'Anpa ha provveduto a liberare Giulia per consentirle di tornare a occuparsi dei suoi quattro piccoli rapaci assieme al suo compagno Giò.