"Giù le mani dalla scuola" I genitori scendono in campo

di Laura Lana

Mille firme per dire "no" all’abbattimento della scuola Anna Frank, la prima scuola pubblica a ciclo completo dai 3 ai 13 anni a metodo Montessori d’Italia. Le hanno raccolte i genitori dell’istituto di via Friuli e stasera le consegneranno al sindaco Giacomo Ghilardi, chiedendo anche la permanenza di tutti i servizi pubblici del quartiere Crocetta, come il consultorio e il centro di aggregazione giovanile. "I cittadini si sono mobilitati nella raccolta firme per fare sentire la loro voce perché non sono mai stati interpellati sulle decisioni prese dall’amministrazione per il quartiere né sono stati avvisati dell’approvazione della delibera di Giunta lo scorso anno", spiega il coordinamento di comitati e residenti del rione che ha lanciato la petizione. Proprio nei giorni scorsi l’amministrazione ha iniziato un tour per illustrare le azioni del progetto "Entangled", che si articola su più anni, vedrà i primi interventi nel 2024 e un investimento della Regione di 15 milioni. Il nodo maggiore sta proprio nello spostamento della scuola Montessori: l’ipotesi è di inserirla alla Lincoln, che sarà ristrutturata e ampliata, per fare in via Friuli un giardino pubblico. "La delocalizzazione dei servizi pubblici fuori dalla Crocetta mette a rischio la sopravvivenza dei percorsi virtuosi avviati negli anni da importanti presidi pubblici. Dalla scuola a metodo Montessori che ogni anno vanta una lista d’attesa al consultorio, che è il più importante riferimento sanitario per il quartiere di fronte alla sempre più carente disponibilità di medici di base e pediatri, fino al centro di aggregazione giovanile di viale Abruzzi, che garantisce supporto educativo e di avviamento al lavoro con un’offerta variegata di attività, laboratori e collaborazioni rivolte ai ragazzi". Una delegazione di firmatari stasera chiederà di essere ricevuta durante il consiglio comunale per chiedere se ci saranno modifiche, quale sarà il futuro del plesso Anna Frank, il destino del consultorio familiare e dove sarà collocato il centro di aggregazione giovanile. "Ha preso il via ora la fase più impegnativa di progettazione: per questo stiamo ascoltando le necessità di chi vive e lavora nel rione, approfondire soluzioni e condividere idee. I servizi aumenteranno e non saranno sottratti", spiega Ghiardi. Quanto alla scuola "stiamo approfondendo alternative per trasferirla in una zona limitrofa anche per garantire spazi didattici all’aperto", conclude l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli.