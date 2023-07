"Giù le mani dalla cascina" Scatta la mobilitazione

di Monica Autunno

Case e un supermercato alla vecchia Cascina al Ponte di Sant’Agata, si organizza il “fronte del no”, esplode la bagarre. Nasce il gruppo “Custodi del paesaggio”, e chiama a raccolta i cittadini per un primo incontro, già fissato per sabato. Ma dal Comune immediata arriva la replica: "Su questo argomento basta bugie". Il caso cascina è esploso quando, una decina di giorni fa, sono state ufficializzate le previsioni della variante al Pgt, pronta all’adozione. Immediate le critiche, e poi la levata di scudi: nel mirino il consumo di suolo e la temuta “snaturalizzazione” di una porzione di territorio verde e di un edificio storico. L’altro giorno il debutto di “Custodi del Paesaggio”, per ora pagina social "dietro cui però – spiega Laura Vecchi, ex assessora comunale e tra i promotori – vi sono persone, senza una connotazione politica e con un obiettivo comune. Quello di pensare ad alternative sostenibili". “Preservare la Cascina al Ponte e i suoi prati” è il titolo dell’incontro convocato per domani alle 18, proprio davanti al cascinale. "Sant’Agata è una frazione agricola – è scritto sulla pagina – uno dei pochi luoghi in zona che reggono ancora all’avanzata del cemento. L’amministrazione comunale vuole recuperare la Cascina al Ponte, tutelata dalla Sovraintendenza. Ma il progetto prevede la distruzione di suolo agricolo inserito nel Plis Martesana, in favore di un inutile supermercato. Vogliamo parlare con quanti più cassinesi possibili. E raccogliere idee per una vera riqualificazione".

A brevissimo giro di posta la replica della sindaca Elisa Balconi e dell’amministrazione, in una nota: "La Cascina al Ponte, storica struttura oggi decadente cambierà destinazione d’uso. Si è detto che l’amministrazione vuole, con le azioni programmate, cementificare un’area verde. Non è così". I numeri. Di 17mila metri quadrati totali 7.300 verranno trasformati, e 4.625 saranno i metri quadrati di superficie lorda commerciale. "Minimo il 20% dell’area rimarrà verde. La cascina rimarrà residenziale e una parte verrà dedicata a servizi gestiti dal Comune. In questo modo un’architettura storica tornerà agli antichi fasti, e vi saranno nuovi servizi per i cittadini". Sul previsto supermercato: "Sarà di media dimensione e servirà prevalentemente la frazione. È bene ricordare come a Sant’Agata attualmente non ci sia un esercizio commerciale raggiungibile a piedi o in bicicletta senza dovere attraversare la statale".