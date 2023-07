Giro di vite nei parchi Lunga la lista dei divieti

Stretta del sindaco Fabio Colombo per i frequentatori dei parchi pubblici Isola Borromeo in riva all’Adda e del parco Belvedere, area verde in centro città. Il primo cittadino impone con un’ordinanza orari di apertura e chiusura oltre a una lunga lista di divieti che comportano ammende da 25 a 500 euro per i trasgressori. Il vademecum delle azioni da non fare è frutto, secondo il primo cittadino, di una lunga serie di vandalismi e comportamenti considerati lontani dal comportamento civile: "I parchi sono di tutti e devono essere rispettati. Nei mesi scorsi abbiamo assistito, purtroppo, ad atti di inciviltà e vandalismo che poco hanno a che fare con il vivere civile". Sono numerose, infatti, le segnalazioni per situazioni d’incuria e degrado, si legge nell’ordinanza, dovute soprattutto ai danneggiamenti provocati da parte di gruppi di persone di dubbia coscienza civile e morale che hanno utilizzato attrezzature pubbliche messe a disposizione in modo improprio mettendo in atto veri e propri atti vandalici, soprattutto nelle ore notturne.

La lunga lista delle restrizioni comprende 23 divieti. Fra questi: proibito usare biciclette anche a più posti, pattini a rotelle, roller-blade e monopattini; vietato bivaccare, abusare di bevande alcoliche e approntare giacigli di fortuna; divieto di portare al pascolo animali; lavare cose e animali. E poi ancora: vietato affiggere manifesti e pubblicità in genere anche con volantinaggio o propaganda; far accedere cani senza accompagnatori, i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso. Proibito anche entrare nei parchi con carrozzelle a pedali, risciò o simili, trenini turistici e simili, vietato andare a cavallo o con carrozze trainate.

Si mette mano anche agli orari di ingresso nel periodo estivo. Dall’1 aprile al 31 ottobre, il parco Belvedere sarà aperto dalle 10 alle 17, mentre nel periodo invernale, dall’1 novembre al 30 aprile, la chiusura sarà stabilita alle ore 16. Per il parco Isola Borromeo invece, gli orari saranno più lunghi: per il periodo estivo, dall’1 maggio al 30 settembre, ingresso consentito dalle 7 alle ore 23, mentre nel periodo invernale, dall’1 ottobre al 30 aprile, l’orario di chiusura è fissato alle 20.