Giro di vite in Centrale In tre mesi 43 arrestati

Il bilancio dei primi tre mesi parla di 40.224 persone controllate, 43 arrestati e 564 denunciati. E ancora: 3.664 i veicoli passati al setaccio, con 273 violazioni al Codice della strada contestate; 132 le misure di prevenzione emesse dal questore, di cui 98 divieti di accesso alle aree urbane e 34 fogli di via obbligatori. Sul fronte immigrazione, le operazioni pressoché quotidiane hanno portato ad accompagnare 6 persone alla frontiera e 40 al Cpr e a notificare ad altre 226 l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le verifiche su 718 locali hanno fatto emergere la presenza di 72 lavoratori in nero o irregolari e generato il sequestro di 235 chili di alimenti in stato di cattiva conservazione, 315mila capi di abbigliamento e 5.957 articoli di elettronica contraffatti o insicuri per i consumatori; in totale, sono state comminate sanzioni amministrative per più di 788mila euro per vari tipi di violazioni. In campo 6.123 unità, tra forze di polizia (5.579), vigili (468) e altri enti (76).

I numeri del giro di vite sull’area della Stazione Centrale – concordato a dicembre dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sindaco Giuseppe Sala e scattato lo scorso 16 gennaio – sono emersi giovedì nel corso di un incontro ad hoc a Palazzo Diotti tra il prefetto Renato Saccone e i rappresentanti dei residenti del quartiere; alla riunione hanno partecipato anche il questore Giuseppe Petronzi, i comandanti provinciali di Arma e Finanza Iacopo Mannucci Benincasa e Francesco Mazzotta, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante dei ghisa Marco Ciacci. Dopo aver ascoltato i risultati dei 27 blitz interforze in meno di novanta giorni, Salvatore Crapanzano e Fabiola Minoletti del Coordinamento comitati milanesi e gli esponenti delle altre associazioni di via che ruotano attorno allo scalo ferroviario hanno proposto agli interlocutori di inserire le loro realtà in un tavolo di lavoro con Comune e forze dell’ordine per avere un quadro sempre aggiornato dei problemi più urgenti da affrontare e di coinvolgere ancor di più onlus e volontari che si occupano di clochard per avere segnalazioni tempestive sulle persone che evidenziano segnali di disagio e aggressività.

Intanto, venerdì sera i carabinieri, impegnati proprio in uno dei servizi di controllo in Centrale, hanno denunciato per rissa tre marocchini e due gambiani di età compresa tra 14 e 48 anni, tutti con precedenti: stando a quanto emerso dalle indagini, la zuffa sarebbe nata da un tentato furto di cellulare subìto da uno dei nordafricani. Ne è scaturito un violento scontro a colpi di rami e pietre, interrotto solo dall’intervento dei militari: in tre sono finiti in codice verde al Fatebenefratelli, gli altri due sono stati medicati sul posto.

N.P.