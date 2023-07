Giro di vite del sindaco Divieto di consumare alcolici negli spazi pubblici

di Monica Autunno

"Ripetute segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini", giro di vite di luglio, e prima ordinanza di sicurezza per la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto): scatta il divieto estivo di consumo di alcolici sugli spazi pubblici dalle 14 alle 6 del mattino. L’ordinanza entrerà in vigore domani e vi rimarrà sino al 4 settembre. Riguarda l’intero abitato gorgonzolese, ma c’è anche, indicativa, una mappa delle vie e piazze ad alto monitoraggio: via monsignor Cazzaniga, piazza De Gasperi, via Marconi, piazza Europa, piazza Italia, e vicolo Corridoni, piazza della Repubblica, e piazza Garibaldi, "oltre alle aree interessate dai nuovi insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione quali parchi pubblici aperti e piazzali antistanti luoghi di culto". L’ordinanza di divieto alcol in centro è stata emessa dall’Amministrazione anche negli anni scorsi. Arriva con qualche settimana di ritardo, per consentirne un’efficacia prolungata a rigore di normativa. Cause e obiettivi del provvedimento sono tutti nella premessa, analoga a quella degli anni passati. Vi si evidenziano "sempre più numerosi segnalazioni ed esposti, fatti pervenire da gruppi di cittadini e residenti, che richiedono sempre più spesso l’intervento della polizia locale e dei carabinieri". "L’ordinanza intende tutelare la vivibilità e il decoro urbano – così Scaccabarozzi – per residenti e cittadini che vogliono fruire dei luoghi pubblici e vedere assicurate le ore di riposo. Abbiamo dato mandato alla polizia locale per il controllo del territorio affinché l’ordinanza venga rispettata: ma serve anche la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti per una convivenza civile". L’inosservanza del divieto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. I controlli serali della polizia locale, partiti già da maggio e quest’anno promossi in versione spot (ovvero non a serata fissa) proprio per garantirne maggiore efficacia, hanno interessato in particolare le zone della città oggetto dell’ordinanza. E anche la relazione della stazione dei carabinieri riferisce di interventi ripetuti "a seguito di varie segnalazioni".