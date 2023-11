Giovani e lavoro, arriva Talent Hub. L’occupazione a portata di un clic

Lotta alla disoccupazione giovanile, quattro Comuni della Martesana si affidano a Talent Hub per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A Pioltello il lancio della nuova bacheca digitale pubblica che servirà anche Segrate, Vimodrone e Rodano. La Regione è partner dei Comuni impegnati da anni su questo fronte con varie iniziative, a cominciare dall’orientamento scolastico. Ma adesso si fa un altro passo in avanti: le aziende potranno personalizzare le proposte nella nuova vetrina on-line e i ragazzi far girare il proprio curriculum nello stesso spazio. Dietro al sito, una task-force di esperti del distretto che verificherà quanto pubblicato. Per gli utenti è tutto gratuito, il progetto è di Informagiovani Lombardia e del partner tecnologico Jobiri. Il portale offre molti vantaggi, "in particolare una selezione che mira a ottimizzare tempi e risultati", spiegano gli organizzatori. "Mettiamo a disposizione di tutti uno strumento che punta alla qualità della ricerca e del reclutamento di personale", dice Marta Gerli, assessora alle Politiche giovanili. "Talent Hub è un’occasione in più che l’Amministrazione porge al tessuto produttivo del territorio e si aggiunge alle altre iniziative già intraprese nel campo del lavoro - sottolinea Paola Ghiringhelli, assessore alle Attività produttive -. Sono certa che le imprese con cui da anni abbiamo avviato un’importante collaborazione apprezzeranno questo ulteriore sforzo da parte nostra". Per il battesimo dell’ufficio virtuale a Pioltello è arrivato Stefano Tanturli, esperto di avviamento e membro del coordinamento regionale di Informagiovani; al suo fianco Sandra Volpe, responsabile dei Servizi sociali e referente di Distretto Est Milano e Micalea Arfani, alla guida di Informagiovani in città e della zona.

Per tutti il focus su un programma di lungo respiro che "mette al centro la professionalità". Un mantra in questo spicchio di hinterland famoso per gli incentivi alle assunzioni post-Covid offerti dal Comune a società, negozi e artigiani e anche per i progetti che coinvolgono i ragazzi della medie come un "Giorno da", prova in presa diretta nelle fabbriche di casa del mestiere che si vorrebbe fare da grandi. Tutte tappe di una sinergia che ora si allarga stabilmente agli under 35 e che tende la mano sia a chi è al primo impiego che a chi vuole cambiare.