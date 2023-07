Giovane pusher rozzanese arrestato con 34 grammi di cocaina, 300 euro in contanti sequestrati

di Massimiliano Saggese

Preso mentre cedeva delle dosi di cocaina ad un coetaneo: in manette giovane pusher rozzanese. Gli agenti della polizia locale durante i controlli di routine sul territorio hanno notato il giovane, C.F. italiano, classe 2003, mentre cedeva 34 grammi di cocaina ad un cliente anche lui rozzanese. I due si erano dati appuntamento in un parco cittadino ma non sono sfuggiti ai controlli della locale. E’ scattato quindi l’intervento e gli agenti hanno sequestrato la sostanza appna ceduta e proceduto all’arresto con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio. Sottoposto a perquisizione personale, il 20enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno fermato e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente anche l’altro ragazzo. Durante l’intervento sono stati sequestrati inoltre tre smartphone. Il giovane arrestato con l’accusa di spaccio è stato portato nelle celle del comando della polizia locale in attesa del processo per direttissima. L’intervento rientra nelle capillare attività di controllo del territorio e delle zone soggette a spaccio degli agenti impegnati quotidianamente nella prevenzione delle attività illecite.