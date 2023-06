Giovane colognese multato per aver esploso fuochi d'artificio in centro, "Volevo solo festeggiare il mio compleanno" Un giovane colognese ha esploso fuochi d'artificio in un parcheggio, disturbando la quiete pubblica. Identificato grazie al sistema di videosorveglianza, ha ammesso di voler festeggiare il suo compleanno. Sanzione di 450€.