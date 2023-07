Giovane accoltellato a torace e addome Grave in ospedale, caccia all’aggressore

Un ragazzo di 24 anni, di origini straniere ma di cui non sono ancora note le generalità, è stato accoltellato ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Saponaro. Il ferito, colpito al petto e all’addome, è stato ricoverato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano: stando alle prime informazioni, sarebbe sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno subito avviato le indagini per risalire all’autore del raid a mano armata: innanzitutto bisogna capire se l’aggressione sia avvenuta nel punto in cui è stato soccorso il ventiquattrenne, davanti al civico 40, o se il ferito sia stato colpito altrove e poi si sia trascinato fino a via Saponaro per chiedere aiuto ai passanti della zona.