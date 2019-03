Milano, 3 marzo 2019 - All'alba di stamattina, un 19enne di origine ecuadoregna, regolare e incensurato, è stato accoltellato al collo nei pressi dell'ingresso della fermata Porto di Mare della metropolitana gialla, subito dopo essere uscito da un locale di via Toffetti abitualmente frequentato da giovani sudamericani. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico e operato d'urgenza: la prognosi resta riservata, ma il 19enne dovrebbe essere fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti: stando alle prime informazioni, il ragazzo è stato soccorso in strada da un amico poco dopo le 5 del mattino, ma nessuno dei due ha saputo fornire informazioni utili alle indagini sull'aggressore in fuga. Il 19enne ha trascorso la serata insieme a un gruppo di amici all'interno del Latin Royal di via Toffetti, e non è escluso che la lite poi degenerata in aggressione abbia avuto inizio proprio in discoteca.