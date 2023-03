Giornata di studi sulle relazioni internazionali

Ruben

Razzante*

In una fase storica come quella che stiamo vivendo, segnata da tensioni internazionali e da una incerta rimodulazione degli equilibri geopolitici, diventa cruciale mettere dei punti fermi nella riflessione e provare a cercare nella ricerca storica alcune risposte ai dilemmi del presente. È quello che cercherà di fare l’Università Cattolica festeggiando uno dei suoi più autorevoli docenti uscito dai ruoli ma tuttora attivo, il professor Massimo de Leonardis, ordinario di Storia delle relazioni internazionali. Martedì 14 verrà promossa nell’ateneo di largo Gemelli una giornata di studi in suo onore, nella quale verranno affrontati i due principali filoni di ricerca da lui perseguiti: la storia della diplomazia pontificia e quella dell’atlantismo. Dal punto di vista geostrategico, in età contemporanea gli “imperi” marittimi prevalgono su quelli continentali, nelle guerre napoleoniche e nelle due guerre mondiali del secolo XX. L’importanza della marittimità è l’oggetto dell’intervento del Capo di Stato di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, una delle personalità di spicco tra i relatori, insieme al presidente del Pontificio comitato di Scienze storiche, padre Bernard Ardura, diplomatici e studiosi di vari atenei. Nel corso del convegno verranno presentati l’ultima opera del prof. de Leonardis (NATO in the Post-Cold War Era: Continuity and Transformation) e un volume di studi a lui offerto dagli allievi (Storia e politica internazionale. Studi in onore di Massimo de Leonardis). "Nelle mie ricerche - precisa il professor de Leonardis - ho studiato in particolare i rapporti tra la Santa Sede e le due Potenze di identità protestante che hanno dominato il mondo nei secoli XIX e XX: la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Gli “imperi” profani e la Chiesa hanno la caratteristica comune di pensare ed agire in modo

globale".

*Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica