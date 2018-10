Milano, 4 ottobre 2018 -

Ricevi dall’Andrea Cereda, on me amis d’oratori che dal ‘46 al ‘ 57 l’è stà come se dis cu e camisa, ona cartolina da Shangai. Lu, titolar de ona ditta collegada a la Philips, ghe va’ per laò, ma la particolarità de spedimm per posta ‘na cartolina m’ha da’ on scosson in del co’ che paragoni al lamp d’on temporal seguìi, nel temp vorsù tra la velocità de la lus e quella del son, da on s’cioppon(scoppio) de fa’ vegnì la faccia de pan còtt a chissessia. ONA CARTOLINA illustrada che te ricorda on amis, on parent, ona conoscenza, ma chi la scriv incoeu? Cont i telefonin che te dann la comunicazion instantanea in qualsiasi part del mond, cont i uattsapp che te illustren tutt quel che te voeuret, cont i messagg che piomben sul display senza nanca fa’ passà 30 second, scattà, spedì, e te gh’heet la foto squas in temp real. Per no tirà a man i video conferenz. E con ‘sti possibilità el me amis Andrea Cereda, ripeti el nomm intregh, complètt de parentèlla (cognome) perché el gh’a diritto de passà a la storia, el me manda ‘na cartolina cont tant de bollin timbraa e la scritta “mi è sempre caro ricordare te e i tuoi cari, con un affettuoso saluto da Shanghai, Andrea”.

L’è on fenomeno. L’è de mett in del Guiness dei primati. Gh’è de fagh l’intestazion, da viv, de ona via, con sotta el nomm la scritta “reinventor di cartolinn”. Ah, che salt indrè nel temp che hoo fa’. Andavi a Venezia cont la mia mamma (fermada obbligatoria a Santa Lucia, per cambià treno e ciappà quell che l’andava a Trieste e passava da Portogruaro e da lì cont la littorina andà a Cordovado in doa se doveva ciappà el taxi de on certo Zulian che me portava a San Paolo di Morsano -6Km-) e intant che spettavom la Coincidenza (el metti cont la inizial maiuscola per via dell’importanza che ghe se dava) la me faseva scriv cartolinn a tutt el parentado. El dì dopo l’arriv, alter cartolin. E se andavi in gita a on quaj paes visin ancamo’ cartolin a tucc. E a Nadal, a Pasqua, ai compleann, ai onomastich… cartolinn . Congratulazion per on quaj resultaa rivà a pel (raggiunto), nascit, promozion a scola, mort, col bord de condizion (filett ner de lutto), matrimoni, convalescenz, cartolinn, cartolinn, cartolinn. Ghe n’hoo ona collezion comprada a dispens in edicola: militar, contadin, amoros, licenzios, paesaggistich, mar, montagna, lagh, città d’arte, paesott, città stranger (se te troeuvet “straniero” in quaj vacabolari te paghi de bev, sì hoo capii, forest, ma l’è minga la stessa roba), città nostran, fioeu, can, gatt, perfinna lorocch (gufi). CHE REGAL, Andrea, te me faa. Senti anmò l’odor de quand i e scrivevi cont l’incòster e la pènna col pennin. Gh’avevi el medi semper inciostrà, smaggià de negher. Scommetti che te l’è scritta cont la pènna stilografica! L’è minga el segn de la biro. E gh’è no la pressa nel scriv che gh’hoo mi, che gh’emm in tanti. Segn bell, cjar, regolar. Ona cartolina pensada, vorsuda, scritta col sorris vers on amis de vegia data. On amis de Oratori che propri lì l’ha passaa el temp de la giovinezza, quell pussè bell de la vita, quell che te se recordet con nostalgia, e minga perché te séret fioeu, ma perché te gh’avevet l’entusiasmo de la ricostruzion depoeu ona guerra devastanta ch’emm passàa in tenera età ma in la qual sentivom, vedevom, ragionavom. Anca lì gh’era quaivun ch’el faseva el “nonno”, ma tutt el passava senza tanti drammi. Dal ‘46 al 57, hoo dit? Eh, sì, l’è staa l’ann de iscrizion a l’Accademia del Filodrammatici e depoeu du ann el diploma e poeu in carriera cont i primm temp stentaa ma produttiv, pien de speranz, de conoscenz noeuv, de studi.

Ona cartolina che la te resta addoss semper. Intant nasseva el Cabaret. Quanti volt hoo desiderà de vedett insema ai compagn d’on temp, ai me spettacol, prima come attor, poeu come Gufo, poeu ancamò come attor in di teater che derbivi (ses), in di compagnii che formavi (vott o dès), in di spettacol che fasevi (pussè de 50). E intrattanta scrivevi cabaret e mettevi in scèna i Operett cont la Raimondi e cantavi i me canzon e quej di alter. Ne ricordi voeuna scritta da Nanni Svampa che la se impatta cont i temp passaa, che la te porta in on viagg de la memoria anca doloros se pensom all’atmosfera che la saveva creà. “Che bello quando le barche/ si chiamavan Rosina o Anna/ ed io andavo sul lago/tre mesi da mia nonna/adesso hanno una targa/ con i numeri ed una “L”/ io stesso faccio calcoli/ tutti i giorni alla I.B.M. - Che bello quando giravo/ tutti giorni in bicicletta/ un cartoncino tra i raggi/pareva ona motoretta/adesso che vado via/ due o tre giorni appena posso/subito dopo il casello/ qualcosa mi segna rosso - “ (You tube - I Gufi a colori - Che bello di Nanni Svampa).

L'era el temp che mi andavi matt per la radio. Scrivevi e dirigevi on programma RadioRai intitolà “L’inventafavole” (1970) in doa cantavi (Brivio-Albertarelli) ona canzon che la podeva fa’ el pendant con quella del Nanni. Titol : Campagna. “la terra intrisa di pioggia/ la terra bruciata dal sole/le stalle e il loro calore (quand nel 42/45 s’eri sfollà in del Friuli, d’inverno se passava tutt el dì in stalla al cald faa dai vacch)/ animali con tanto sudore/ il mucchio abbondante di fieno/ la paglia dall’umido strame/ e l’uscio socchiuso di casa/ al desco la calda polenta e del pane/rit. Prendere la forma di formaggio/ staccare il salame giù in cantina/tirare il vino dalla damigiana…”

I nevod nassù e cressù in città, quand vann in campagna, conossen no la vita contadina e la nonna cerca di spiegaghela cont la canzon. Guarda ti se ona cartolina dell’Andrea Cereda la podeva portamm indrè, perfetta macchina del temp. E già che sont passà in vari ann de la gioventù me pias ricordà on collega de quei temp: Franco Nebbia, giamò in del dimenticatoio, spiritos, pianista, musicista (l’ha scritt la musica del me “Vampira Tango”, vedi I Gufi a colori ecc.), giornalista, conduttor de Il Gambero, critich cinematografich, gestor del so’ “Nebbia club” in via Canonica. Quand l’è mort la miè ghe rimproverava “Eh, no. semm minga d’accord. Eren minga questi i patti.”. E tiri a man ona soa canzon che la se adegua al discors de prima. Cattiva, sarcastica, polemica. Da “Canzoni antimilitariste” (1965): Un campo di profughi russi/un campo di profughi ebrei/un campo di profughi istriani/ un campo di profughi sudafricani/un campo di profughi cubani/ e uno di negri-americani/un campo di turchi/ed uno di greci/ed altri campi/pieni di tutte le razze/ compresi gli indiani, i mormoni/i nudisti, i cinesi e i fascisti/ e uno che canti…“Com’è bella la vita/ com’è bella la vita nei campi”.