Milano, 10 aprile 2018 -

Ogni settimana lo sguardo di Roberto Brivio affilato in decenni di satira, esercitata come attore, scrittore e chansonnier, illuminerà angoli della Grande Milano di oggi: i suoi vizi, le sue virtù e soprattutto la sua gente, da raccontare con irriverenza e tenerezza, come sa fare lui. E in lingua madre: il dialetto milanese.

Tant temp passaa el me fioeu Matteo (45, do tosett) faseva el cantautore, cioè el scriveva i paroll e la musica di canzon, l’andava ai concors per entrà a S.Remo, el sonava ogni tant cont ona band ciamada “Dolce Veleno”, che peu l’è el titol de on spettacol che gh’hoo miss in scena, insema a la Raimondi che peu l’è la soa mama e mia miè, e portà in gir per i teater de la bassa Lombardia, i oratori, i auditorium di Comun, i cà de riposo. Peu la desmis perché voreva no fa’ on lavor precari che doman el podeva finì e lù trovass senza arte né parte, ma sora tutt senza on lavor che le qualificass ne la vita e teness minga sui carbon acces la soa famiglia.

Mi gh’avevi in ment on concett, pardon “concept” come se dis incoeu. I problem dell’omm e de la donna (per via di quote rosa). Fintant che eren ligà a la finanza, a la scola, al laorà, a la vita quotidiana, a eren nient se se confrontaven con quej dell’apparato sessual (mancada erezion, eiaculazion precox, durada d’on rapport, misur, perdite, brutalità, ven scià che te droeuvri ecc.) a legg Gossip e Internet. E pensa che te pensa me ven in ment de scriv ona canzon su l’argoment. Titol: “Cosa m’importa della luna se ho difficoltà di orgasmo”. L’ha cantada anca a la radio e in on programma televisiv ciamà “Fuori dai denti”. L’argoment a l’era original. Forsi tropp per quii temp. Adess l’andaria fort. Hoo pensà al fin de cantala mi, cont on arrangiament rock, o metal, trasformada in rapp. Fuori dai denti l’è staa anca on spettacol, prima del programma TV, che hoo rappresentà squas i ultim dì del Teatro delle Erbe. Avevi premià cont quel titol Cossiga come bastonador. Mi che de bastonaà nella vita lavoradiva ne avevi ciappà tanti me sentivi onorà quand entravi in quella bocca, granda che avevi miss a la porta d’entrada del Teater. Gh’eren denter i considerazion de Cesare Marchi, scrittor e giornalist, autor di liber come “Siamo tutti latinisti” “Impariamo l’Italiano” “Quando eravamo povera gente” ecc, ecc. Hoo pensàa per esempi intanta che leggevi st’ultim, cume la gent la fudess l’istessa che hoo vist mi nel dopo guerra in del Friuli, e in L’Albero degli zoccoli de Olmi. Stess moeud de pensà, de ragionà, de viv, anca cont dialett divers, ma usi e costumm semper quei. Gent altolocata che la te guarda no in di oeucc quand la te parla, gent che giuga a passa’ la balla, el problema, a on alter, che la ciappa l’occasion per giugà a scaricabaril. Popri come adess. “Se m’importa de quell che te me vegnet a cuntà. El me problema l’è pussè gross del to’” E gh’hoo chi fresc fresc on cas de portà come esempi. Donca…

Voo a ritirà la pension come foo da ann, all’uffizi postal de Brugheri. Al sportell gh’era anca el Direttor, noeuv de nomina. El me domanda, second la prassi i document e mi oltre a quej ghe foo vedè la lettera che la dis che la pension la ven de Roma, che l’è de l’Enpals - Ente Lavoratori dello spettacolo - assorbìda dall’Inps ma tegnùda separada, nel stess temp, forsi per lassà minga in strada el personal che ghe lavorava. La pension la gh’è no. Te se spettet, depeu ann che te la ritiret in contanti dal sportel, on comment tipo “Come mai? Adess guardi mej!” No, Me arriva inveci vun del tipo “È sicuro che la ritira qui, la pensione?” Te ven voeuja de dìgh “No, ma stamattina me sont sveglià cont el desideri de fa’ on cambiament. E allora sont vegnù chi a Brugheri.” Devi dì ancamò che la persona davanti a mi, l’uffizial pagator l’era noeuv, e mi su la carta d’identità gh’hoo la residenza a Milan. L’era facil pensà che la dovessi ritirà in on quaj sportelle del capoluogo lombardo. Insomma, ciama on impiegàa, neuf anca lu e finalmente on sportellista che me cognosseva. El me dis che la pension l’è minga arrivada. De andà all’Inps a Monza per saveghen pussè.

Voo a Monza e depeu ona fila de 25 personne, arrivi a savè che la pension l’hann mandada a Orbetello, che el Direttor de Brugheri podaress fa ona telefonada e fassela mandà nel so’ uffizi seduta stante. Dubbios torni a Brugheri e riferissi. El direttor cont on sorris de commiserazion vers i sportellist dell’Inps, el legg nanca quell che la macchina dell’avversari l’ha stampàa, el torna denter. Al so’ computer personal, pensi. El torna foera cont on foglio. “Vede” el me dis “la sua pensione è ad Albinia” “No, chi ghe scritt Orbetello” “Sarà una frazione di Orbetello. Pronta per essere lì ritirata” “Ah, mi dovaressi andà a Orbetello? Fortuna che l’è chi voltà el canton. Gh’è minga moeud de falla tornà chi?” “No, l’errore è dell’Inps. Loro soli hanno la facoltà di farla tornare”

Ormai l'era el tardo pomeriggio. L’Inps la sarava i sportej a mezdì e mezz. Telefoni al n° verd, 62584, per sentimm dì che el me telefono cellular l’è minga abilità e che se voeuri mettem in contatt devi fa el 06 164164. Me rispond on operator dall’Albania. Me spiega quell che savevi giamò. El di dopo torni all’Inps. Altra fila de ona vintena de personne e finalment rivi al sportell. L’impiegada, noeuva, la riesamina el tutt, con la conclusion che l’Inps la po’ no sbaglià perché i danè vegnen mandà cont on flusso ai post de Roma e da lì l’è la posta che i e fa ‘rivà ai uffizi pagator de destinazion. El tono l’è de chi parla escattedra ma sussurrà al punto che foo fadiga a sentì e devi dì “come?, come?, scusi sont sord, la po’ no, alzà la vos?” Per mi i sportellist dovarissen fa, squas tucc, on cors de sillabazion e de emission vocal. Gh’han tutti la mania de parlà come se te fodesset in confession. Me spetti semper che vun el disa “Quanti volt?” E che a la finn el me liquida cont “Tri pater ave gloria”. Certo che scoltà tutti i mattin i malann de la gent l’è come ‘scoltà i peccà e dovè decid da qual Caronte mandà el client, la dev vess ona fadiga! E le disi minga in cont ironia. Per quell che me riguarda, hoo dovu ‘spettà la mattina del Giovedì per trovà el direttor dell’uffizi postal. Ma l’ha continuà a sostegnì che l’error l’era a la fonte e che la fonte le doveva riparàl! Lu le podeva fa’ nient. I danèe eren a Albinia de Orbetello e se i e vorevi, dovevi andà là a ritirai. Torni all’Inps e inveci de faà la fila insisti cont el commes a la porta che, a la fin, el me dis quell che doveva dimm du dì prima. “S’el gh’ha on quajcoss de straordinari el vaga all’Urp, ufficio relazioni con il pubblico”. Ghe voreva tanto? Semm andà ‘m’l vent, mi e la Raimondi, pronti a canta anca ‘na canzon Dopo ona quaj spiegazione del come e perché me aveven mandà lì (la nomenclatura dell’uffizi me pareva ciara! mi s’eri el pubblic de relazionà!) el dirigent l’ha ciappà in man la question e l’ha mandà ona lettera a Roma.

Adess sont a ca' che spetti el risultà. Sportellist, direttor, dirigent, capp, sottcapp, m’hann dit che la soluzion la sariss quella de andà a Albinia de Orbetello a ritiralla personalment. A hinn 501 chilometri. In auto ghe se metten 9h e12’, in treno 8h e 42’. A pè, quater dì. Sont andà a compramm i scarp adatt, l’equipaggiament. Me sont informà in doa se troeven i ostel de la gioventù per la nott.

Incoeu, vers la voeuna (13) partissi per fa’ ‘sto pellegrinagg. Cammini tutt el dì e cunti de famm 80/100 km. Lunedì alter 150 Km. Martedì 150. Mercoldì i ultim 101.

Giovedì, fresch me ‘na rosa sont al sportell a incassa’ pront a rimettem in viagg per vess a ca’ Lunedì 16, al massimo Martedì 17. Inscì l’Inps, che cont on botton, la podeva mett tutt a post, vist che cont on botton l’ha provocà, ‘sto casin, la sarà contenta.

A meno che el gran capp Boeri el faga ona telefonada de dover. Domà per salvà la faccia all’Istituzion ch’el presidenzia.E ghe domandi, anca, sperand in ona risposta? In ‘sta Italia… che la và, cont la gent che la riva minga a la fin del mes, ona pension giamò in ritard de cinq di’ per on error che cont i mezzi informatich el podeva vess rimedìà in on minutt, vun che el gh’ha no la possibilità de mangià dai amis, che l’è senza parent, cossa el fa’, el moeur? El se fa’ ricoverà in pronto soccorso? El robba? L’è l’unica, almen a S. Vittor el podarà mangia’e dormì senza pagà el fitt, che de solit se paga coi pension!