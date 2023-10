Giochi 2026, niente pista da bob a Cortina e ora è "inevitabile traslocare all’estero"

Milano, 17 ottobre 2023 – Per ora l’unica certezza è che le gare di bob, slittino e skeleton non si disputeranno più a Cortina d’Ampezzo e, non bastasse, non si disputeranno in Italia.

Ad ufficializzare la retromarcia è stato Giovanni Malagò, presidente del Coni. A spiegarne la ragione è stato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Bisogna stare attenti a come si impiegano le risorse pubbliche". Sintesi efficace. Per le Olimpiadi Invernali del 2026 bisognerà quindi rivolgersi all’estero: un caso senza precedenti nella storia dei Giochi Invernali, mai era accaduto che le gare si svolgessero in due Paesi diversi. Da qui l’ira del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, la soddisfazione degli ambientalisti, la serena accettazione della decisione da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e, soprattutto, una rosa di alternative che contempla Svizzera, Austria, Germania.

L’annuncio di Malagò arriva da Mumbai, nel corso di una sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio): "Milano-Cortina 2026 dovrà individuare un’altra sede fuori dall’Italia – ha fatto sapere il presidente del Coni –. Solo due giorni fa il Governo ci ha comunicato di considerare l’opzione migliore e più sostenibile. Stiamo già lavorando per sondare tutte le possibili alternative insieme al Cio e alle Federazioni Internazionali, prima di presentare il tutto al Consiglio per l’approvazione definitiva. A questo proposito, è importante ricordare che una decisione come questa avrà conseguenze sul budget del Comitato Organizzatore e sull’intera operazione". Mentre da più parti si attendono le dichiarazioni di Giovanni Abodi, ministro competente avendo la delega allo Sport, ecco quelle di Urso: "Dobbiamo stare molto attenti alle risorse pubbliche, impiegarle meglio e nei tempi prestabiliti. Non è più tempo di cattedrali nel deserto, ci vogliono progetti esecutivi capaci di essere realizzati nei tempi prefissati. Tutti coi piedi per terra, i tempi sono difficili e noi dobbiamo utilizzare al meglio le risorse dei cittadini".

A che si riferisce il ministro delle Imprese? Al fatto che la base d’asta della gara che teneva insieme lo smantellamento della vecchia pista da bob di Cortina e la realizzazione della nuova era di 82 milioni di euro. Una cifra già di per sé rilevante per le casse pubbliche e ritenuta addirittura sottostimata dai privati. Non bastasse, la spesa stimata è cresciuta ulteriormente a causa dei rincari di energia e materie prime. Per questo il Governo ha scelto di rinunciare.

Zaia , però, è andato su tutte le furie. E nel mirino c’è, innanzitutto, proprio l’esecutivo: "La Regione Veneto aveva chiarito già nel 2021 che non avrebbe pagato la pista da bob di Cortina, perchè il finanziamento lo avrebbe dovuto mettere il Governo. La gara – ricostruisce il governatore – non ha avuto un esito positivo. Quindi c’è stata una negoziazione privata, che ha portato ad una richiesta di ulteriori 60 milioni di euro. Dopodichè mi fermo qui. La cosa va chiesta all’amministratore delegato di Simico, Luigi Sant’Andrea. Non dipende da noi, se non ci fosse stato il sottoscritto le Olimpiadi non le avremmo mai avute".

Per chi non lo sapesse, Simico è la società costituita dal Governo nel 2020 perché si occupasse delle infrastrutture dei Giochi Invernali del 2026. Zaia guarda poi in Lombardia, chiedendo che la cessione al Veneto di alcune discipline. Per Sala, invece, la rinuncia alla pista di Cortina è comprensibile: "Obiettivamente non è contemporaneo spendere così tanti soldi per un’opera che poi non viene utilizzata. Con rispetto di Cortina e del mio collega sindaco, credo sia giusto trovare un’alternativa. Se fosse Sankt Moritz – in Svizzera – a noi andrebbe molto bene perché fa risparmiare: se si tiene aperto passo Forcola si può avere un villaggio olimpico unico a Livigno e questo significa risparmio". Una citazione non casuale: la località dell’Engadina è nel novero delle canddidate a ereditare le gare di bob, slittino e skeleton. Ma attenzione anche a Koenigssee, in Baviera (Germania). Più defilata l’ipotesi Innsbruck (Austria), mentre sulla pista olimpica francese di La Plagne, del 1992, sussiste qualche perplessità relativa all’operatività dell’impianto. La scelta entro fine 2023.