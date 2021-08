Oltre seimila persone si sono succedute nei primi due giorni di apertura della camera ardente allestita a Casa Emergency in via Santa Croce 19 per l'ultimo saluto a Gino Strada, patron di Emergency morto il 13 agosto. Una scomparsa che ha segnato migliaia di persone, molte delle quali hanno deciso di sfidare il caldo di questi ultimi giorni di agosto per rendergli omaggio un'ultima volta.

Durante la prima giornata di apertura della camera ardente - in realtà durante il primo pomeriggio, visto che è rimasta aperta dalle 16 alle 22 di sabato 21 agosto - hanno partecipato 4mila persone. Oggi si replica, con apertura però dalle 10 alle 22, e anche in questo caso sono diverse migliaia i cittadini (alle 18 più di 3.500) che non hanno avuto paura della coda e delle alte temperature. Tutti per dare un ultimo e fugace saluto a quell'uomo, prima ancora che medico, che ha dato gran parte della propria vita per aiutare chi era in difficoltà. La camera ardente in via Santa Croce 19 a Milano sarà aperta anche domani, lunedì 23 agosto, dalle 10 alle 14.

Ma, nonostante la presenza di tante persone, si nota l'assenza della visita di esponenti politici di caratura nazionale. "Mi auguro sia solo dovuto al momento di vacanza", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale anche oggi, come tanta gente comune, ha voluto rendere omaggio al fondatore di Emergency. "Sarebbe stato certamente importante anche che tanti (politici, ndr) fossero venuti in questi giorni, ma speriamo che si possa lavorare nella sua memoria - ha aggiunto il primo cittadino milanese -. Però bisogna andare avanti, quindi spero che questo insegnamento che lui ha lasciato guidi le azioni della politica. C'è questo valore della gente che lascia e quindi continuare a lavorare assieme è obbligatorio". Sala è però soddisfatto di "quanta gente è venuta in questi giorni e verrà anche domani. Non avevo nessun dubbio, però è una conferma straordinaria di come lui era amato e di come Milano e milanesi si affezionano a quelli che fanno le cose. Siamo gente di pensiero, ma anche di azione, proprio come Gino".