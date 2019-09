Milano, 8 settembre 2019 - «Settembre, casa di Venere. Il giorno 8 siamo nati io, Goethe, Ariosto... e l’armistizio». «Sono nato l’8 settembre 1919 a San Zenone Po, in provincia di Pavia... e cresciuto brado o quasi fra boschi rive e mollenti». ‘Paìs’ della Bassa, padano «di riva e di golena», figlio della pianura ma anche di fiume di tre fiumi, la mite madre Olona, il Padre Po, il Ticino. Brera ha cento anni. Li compie oggi, senza vederli, perché la sua parabola di vita è stata recisa da un colpo di accetta, una notte di dicembre di ventisette anni fa, in quell’ultima curva maledetta fra Codogno e Casalpusterlengo. Lo festeggia San Zenone al Po, borgo natale, che per lui è Pianariva, con un annullo filatelico, una gara ciclistica, una messa (sì, anche una messa per lui, socialista libertario, pubblicamente laico, ateo), un libro fumetto, a sera a tavola per la «paciada dei 100 anni», una diretta con La domenica sportiva.

«Leggete su Il Giorno di domani l’articolo di Gianni Brera». Una scheggia di memoria personale, con il permesso del lettore. Nel freddo pomeriggio domenicale il catino di San Siro ribolle di applausi, fischi, mugolii, invettive e cori di lodi equamente ripartiti. Chi è, si chiede il bambino (milanista), appeso alla manica del cappotto del papà (interista)? Chi è il misterioso signore declamato dello speaker senza curarsi di distanziare il nome dal cognome? ‘Giannibrera’ è Gianni Brera, o Gioannbrerafucarlo. Lo è diventato con Il Giorno.

Il suo esordio come capo dei servizi sportivi porta la data di mercoledì 25 aprile 1956, quattro giorni dopo l’uscita del nuovo, rivoluzionario quotidiano. Amichevole di lusso Italia-Brasile. L’evento permette a Brera di illustrare le sue già ferme convinzioni tecnico-tattiche: gli italiani non possono competere sotto l’aspetto fisico-atletico, si deve lasciare agli avversari la foga dell’attacco, attendere e se possibile infilarli. Il luinguaggio non è ancora quello fantasioso fino a essere imaginifico. Attenzione, però. L’atleta è in piena rincorsa. Il grande solista sta accordando gli strumenti. Intanto la redazione che mette insieme è una orchestra di primi violini. Suonano Pilade Del Buono, Mario Fossati, grande cantore del ciclismo ma anche della montagna, Gian Mario Maletto, Angelo Pinasi, Gianni Clerici, aedo raffinato del tennis, Giulio Signori. Quando i tempi sono maturi, Brera affida la bacchetta a Pilade. «Abbiamo Sivori in squadra e dobbiamo passargli la palla tutte le volte che possiamo», dice Italo Pietra, direttore de Il Giorno, tifoso juventino, socialista come il Gioann.

E Brera ‘fa’ Brera. Un giorno centinaia di contestatori si radunano davanti alla sede del Giorno, infuriati perché ha definito Rivera un «grande mezzo giocatore». In una partita contro l’Austria, al Prater di Vienna, il Gran Lombardo ha trasferito al Gran Mandrogno l’appellativo di Abatino coniato in origine per Livio Berruti, olimpionico a Roma 1960. Rivera diventa l’Abatino per eccellenza, antitesi dell’ideale di Brera dell’atleta ruvidamente generoso, di fisico, cuore, visceri. «Una sera – riconosce, anni dopo, un cavalleresco Brera –, Rivera onorò la tavola con una discreta quantità di Barbaresco. Bravo! Da Abatino ti elevo al grado di Episcopus».

Con il tempo vengono Helenio Herrera ‘Accaccone’, Gigi Riva ‘Rombo di tuono’, Giovanni Lodetti ‘Baslèta’ per via del mento pronunciato, Fabio Cudicini ‘Stralongo’, Roberto Boninsegna ‘Bonimba’, Franco Causio ‘Baron Tricchetracche’, Paolo Pulici ‘Puliciclone’, Walter Zenga ‘Deltaplano’, Gianpiero Marini ‘Pinna d’oro’. Nel ciclismo Felice Gimondi è ‘Nuvola rossa’, il capo indiano irriducibile avversario dei soldati blu, altrimenti ‘Felix de mondi’.

Dei tanti neologismi, termini creati o riscoperti e rivitalizzati dall’estro del Gioann, più d’uno esce dalle colonne del Giorno e dal glossario breriano per entrare in quello del giornalismo sportivo e di lì nell’uso comune. Come per centrocampista, cursore, forcing, goleador, incornare, libero, melina, palla-gol, pretattica, rifinitura. Tutto per concludere com’era bello, com’è stato bello con Gianni Brera. E come tutto non è stato più lo stesso dopo di lui, senza di lui.