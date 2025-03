Gianmichele Di Mauro oro nel tiro a segno nonostante la bronchite

Gianmichele Di Mauro conquista l’oro regionale nella seconda gara federale nel tiro a segno. Prossima tappa, finale nazionale per il titolo italiano. Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda gara federale del campionato italiano di tiro a segno nel difficile poligono di Bergamo, con diversi atleti in gara. Nella categoria Pistola olimpionica 10 metri di gruppo “Maestri uomini“, nonostante il novatese non fosse in condizioni fisiche ideali, a causa di una forte bronchite, De Mauro ha iniziato molto bene con punteggi di 95, 97, 94. "Alla quarta decina di spari la fatica si è fatta sentire e ho accumulato 92 punti, poi un buon 95 e infine un 93", spiega Gianmichele. Cosi con un totale di 566 su 600 punti il novatese si è aggiudicato la medaglia l’oro con 15 punti di distacco dal secondo classificato. Il punteggio è valido per la qualificazione alla finale del campionato italiano dei prossimi mesi. Gianmichele De Mauro è nato a Milano nel 1966 ed è un atleta tiratore di pistola olimpionica 10 metri, pistola libera cal. 22 a 50 metri, pistola sportiva da 22 a 25 metri.