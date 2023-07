Giancarlo Aneri "Mi presentai a Maranello con sei bottiglie di Amarone e conobbi Enzo Ferrari"

di Sandro

Neri

Gli riconoscono tante qualità: l’attaccamento alla famiglia, il coraggio di osare, l’intraprendenza che gli è valsa la nomea di "principe del marketing". Ma il suo biglietto da visita, forse, è la schiettezza. "Quanto guadagni lavorando ti dà la misura di quanto l’azienda ti reputi importante, di che risultati sei capace", dice Giancarlo Aneri. Lui, il giorno che si è fermato a fare i conti, ha capito che era il momento di licenziarsi e di creare un’azienda sua. Sono passati trent’anni. Divisi fra la casa di Legnago, nel Veronese, e i 500 fra ristoranti e alberghi di qua e di là dell’Oceano che acquistano i vini, l’olio e il caffè che portano il suo nome. "Sono nato in provincia – racconta – ma volevo essere un cittadino del mondo. E credo di esserci riuscito. Come non è un segreto: ho sempre ascoltato quelli più anziani di me".

Suo padre, Primo, era un capostazione. Che ruolo ha avuto nelle sue scelte professionali?

"Al di là dell’affetto che mi legava a lui, come a mia madre Fedora e alle mie due sorelle, rappresentava ciò che non mi piace: la routine. Per me sognavo l’opposto; conoscere ogni giorno qualcosa di diverso".

E il Veneto quanto ha contato?

"Tantissimo, perché in questa terra ho conosciuto solo gente con grande voglia di lavorare. Io ho iniziato a farlo a 19 anni".

La prima svolta importante?

"Ho sempre avuto la passione dell’imprenditore. Però la prima occasione è stata un contratto da manager. Avevo 27 anni e non ragionavo da dirigente d’azienda, ma come uno che può decidere. Un approccio che si è rivelato fondamentale quando, nel 1993, ho fondato la mia impresa".

Lei ha definito Enzo Ferrari il suo primo maestro. In che senso?

"Non prendeva l’aereo, i grandi dovevano andare da lui, a Maranello. Quando l’ho conosciuto, non vendeva più di mille macchine l’anno. La Ferrari era una fabbrica artigianale, però piena di fascino. Ecco, mi ha insegnato come si fa a farsi rispettare".

Come vi siete conosciuti?

"Un giorno, ero poco più che un ragazzo, ho caricato in auto una cassa con sei bottiglie di Amarone e mi sono presentato all’ingresso della fabbrica, a Maranello. “Ho un cadeau da consegnargli personalmente", ho detto in portineria. E l’ho ripetuto anche al suo assistente quando, stupito dalla mia sfrontatezza, è venuto a spiegarmi che l’Ingegnere non riceveva senza appuntamento. Gli ho detto: non ho fretta, aspetto al ristorante qui davanti. Ho dovuto attendere sei ore, ma alla fine mi hanno portato da lui. “Non più di un minuto e mezzo“, mi avverte il segretario arrivati alla porta. Una volta dentro, sono rimasto con Enzo un’ora ed è nato un rapporto durato anni. Ho presentato un libro a casa sua".

Perché proprio i vini?

"Sognavo di girare il mondo e vendere vini ti consente di farlo. Da imprenditore, però, io sono partito con il caffè. Con due soci d’eccezione, conquistati col mio lavoro: Giovannino Agnelli e Luciano Benetton. Abbiamo comprato una torrefazione a Serravalle Pistoiese, con l’obiettivo di portare l’espresso italiano dovunque ci fosse voglia di qualità. Lo abbiamo venduto prima a New York che in Italia. Sulla Quinta Strada abbiamo aperto una caffetteria che vendeva anche l’olio: 40 dollari a bottiglia anziché 8 come nei supermercati. Non conta il numero dei clienti, conta la loro qualità".

I numeri della cantina Aneri?

"L’Amarone è la mia Ferrari. Produciamo 12.000 bottiglie all’anno, a sette anni di distanza dalla vendemmia. Ogni bottiglia, ai ristoratori, costa 190 euro. Per rispetto alla qualità. Questo l’ho imparato dai francesi".

Gli eterni rivali dei vini italiani. Specie delle bollicine, che anche lei produce.

"A esportare i vini nel mondo sono i francesi e gli italiani. E in questo momento abbiamo vinto noi. Nel rapporto qualità-prezzo, ma anche in termini di quantità: col prosecco vendiamo un miliardo di bottiglie l’anno; loro, con lo champagne, sono sotto i 300 milioni".

Una varietà del suo prosecco porta i nomi di sua moglie Leda, dei suoi figli e dei suoi nipoti. La famiglia come marchio di fabbrica?

"Quando ho deciso di creare l’azienda, l’ho fatto pensando ai miei figli, Stella e Alessandro. E quando sono arrivati Ludovica, Lucrezia, Giorgia e Leone ho voluto che si sentissero subito, sebbene bambini, parte di questo sogno. Siamo appena stati a New York e a ogni incontro di lavoro li ho portati con me. Così che tutti vedessero quant’è importante la famiglia in questa azienda. È un valore che condivido con i due maggiori clienti che ho dall’inizio, due grandi aziende familiari: Esselunga e Msc Crociere. Hanno creato la storia della mia impresa".

Figli e nipoti, con i loro volti, sono l’immagine dell’azienda.

"La felicità dei loro sorrisi rispecchia l’armonia di una viticoltura seguita con amore e con il massimo rispetto della tradizione".

È riuscito a far brindare con i suoi vini calciatori, piloti, star del cinema e persino i potenti della terra. Come ha fatto?

"Nella vita ho avuto fortuna, ma soprattutto coraggio. Senza coraggio non si riesce a realizzare molto".

Il suo colpo più bello?

"A San Pietro in Cariano, dove abbiamo la nostra cantina di amarone, conserviamo 43 bottiglie di magum del 2001. Sono della stessa partita con cui a New York, quell’anno, hanno brindato Bill Clinton, l’allora segretario di Stato Colin Powell, George Bush e 120 imprenditori americani. Dopo vent’anni abbiamo provato ad aprire una bottiglia: l’amarone è intatto. Abbiamo cambiato i tappi e siamo pronti a mettere in vendita 30 di quelle magnum. Il prezzo? Tremila euro l’una".