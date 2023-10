Giambellino, scatta il blitz a casa: pusher lancia la droga dalla finestra

Milano – All'arrivo della Polizia a casa sua per una perquisizione, ha gettato dalla finestra del bagno un sacchetto contente circa 1,3 chili di hashish suddiviso in 11 panetti e 15 ovuli, recuperato da altri agenti che erano appostati all’esterno del palazzo in cui vive in via Bruzzesi, zona Giambellino.

E' accaduto mercoledì scorso, alle 7 del mattino e a essere arrestato è un pusher è un 38enne italiano da tempo tenuto sotto osservazione dalle forze dell'ordine.