Gestione spazio DV22 C’è tempo fino a ottobre

Prorogata la scadenza delle domande per l’assegnazione dello spazio DV22 in condivisione per i cittadini e associazioni operanti a Novate. La nuova scadenza è fissata per le 12 del 2 ottobre. L’obiettivo dell’avviso è quello di promuovere politiche di welfare comunitario che incrementino i percorsi di cittadinanza attiva che, attraverso lo strumento dei patti di cittadinanza, rendano possibile utilizzare lo spazio DV22 come spazio civico territoriale nel quale, oltre ai servizi offerti dal settore biblioteca e cultura, possano essere presentate proposte di interesse pubblico gestite direttamente dalle associazioni, gruppi e cittadini interessati a offrire percorsi che vadano ad arricchire l’agenda dei servizi della pubblica amministrazione. Il modulo per la dichiarazione d’interesse è disponibile nell’avviso presente sul sito del Comune e va presentato, con la documentazione richiesta nell’ufficio protocollo del Comune oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] Falco