Gestione Rsa: "Bando in ritardo di un anno"

Monta la preoccupazione per il futuro della gestione della casa di riposo Belvedere, la scadenza dell’ultima proroga è ormai alle porte e tutto tace, secondo i consiglieri dell’opposizione, sulla gara pubblica per l’assegnazione della gestione Rsa. "Per il bando Rsa siamo in ritardo di un anno – spiega Elena Bornaghi leader della civica Cassano Obiettivo Comune –. Le premesse erano che fosse emanato a settembre dello scorso anno. Invece siamo ancora nella fase dell’analisi delle due proposte depositate. Considerando l’auspicio che le tempistiche necessarie vengano rispettate, servirà comunque l’ennesima proroga a Kcs". Posti di lavoro da salvaguardare. "Questi ritardi creano preoccupazione nei dipendenti – conclude Elena Bornaghi – che vorrebbero certezze sulla stabilità dei loro posti di lavoro. L’attuale gestore, essendo da tempo a fine gestione, si trova poi nell’impossibilità di fare investimenti significativi per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti".

Dal Comune fanno invece sapere che si sta procedendo nel rispetto delle tempistiche stabilite. Dopo la scelta dell’operatore che procederà al project-financial, entro il mese di ottobre prossimo sarà presentato il progetto. Le tante proroghe per la gestione Rsa hanno storia lunga. Un primo prolungamento del contratto per un breve periodo, si pensava, a favore dell’attuale gestore era stato approvato il 20 aprile 2020. Nel dicembre dello stesso anno si era poi proceduto alla gara per l’affidamento del servizio in global service della Rsa Belvedere. La procedura di assegnazione era stata in seguito messa in stand by per il ricorso al Tar sull’inammissibilità dell’offerta economica, ricorso ancora in attesa di una sentenza, che ha portato a prolungare fino al dicembre 2022 la continuità gestionale momentanea a carico della Kcs. Con l’elezione della nuova amministrazione, ottobre 2021, si apre al partenariato pubblico-privato per la gestione della Rsa e in attesa di operatori interessati, nel dicembre 2022 si era reso necessario un prolungamento di un anno del contratto che metteva sul piatto 2.389.559 euro per la continuità momentanea.

Stefano Dati