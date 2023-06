Gestione mensa scolastica Ora si valuta una proroga

Gestione mensa scolastica, si va verso ennesima proroga. Arriva la sentenza del Tar che accoglie il ricorso presentato da Elior Ristorazione, gestore uscente, all’indomani dell’assegnazione del bando di gara dello scorso mese di dicembre alla Vivenda spa di Roma. I giudici del Tar impongono al comune, oltre al pagamento delle spese di giudizio circa sei mila euro, di rivedere il Pef (Piano economico finanziario) messo sotto accusa dal ricorrente. "Se ci sarà un’altra proroga è presto per dirlo - spiega Rosetta Stavola (nella foto) assessore alla Scuola - nei prossimi giorni si riunirà la commissione per la valutazione del Pef. Spero che a breve avremo il gestore. Certo, se le operazioni dovessero protrarsi oltre l’estate, dovremo fare proroga per assicurare il servizio". Sotto accusa la mancata comunicazione della sentenza "Una notizia attesa - così Elena Bornaghi leader della civica Cassano Obiettivo Comune - che mi sarei aspettata fosse comunicata da chi avrebbe potuto farlo. Invece, devo apprenderla dai giornali. Avendo letto a suo tempo le motivazioni del ricorso, era evidente che l’attuale società appaltatrice avesse valide ragioni per contestare l’esito della gara". Gli fa eco poi la Consigliera del Pd Arianna Moreschi che punta il dito sulla preparazione dei bandi: "Questa sentenza rende evidente ciò che le forze di minoranza chiedono da tempo. La necessità di rivolgersi a consulenti esperti nelle procedure di gara".

Stefano Dati