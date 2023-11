GessInRun, 1.446 “in cammino“ per la Rete viola

Ventidue gruppi in marcia, 1.446 “camminatori“, 70 volontari in campo, oltre seimila euro raccolti e già destinati alla Rete viola. Sono i numeri dell’edizione 2023 della GessInRun, marcia non competitiva contro la violenza, tenutasi qui come altrove, quest’anno, con un po’ di rabbia in più. L’assegno da 6.100 euro destinato alla Rete antiviolenza dell’Adda Martesana è già stato consegnato.

A margine della manifestazione il ringraziamento della sindaca Lucia Mantegazza: "La GessInRun di quest’anno, visti anche gli ultimi fatti di cronaca, ha avuto un valore ancora più importante. Non bastano il dolore e l’indignazione, nemmeno la tristezza e l’empatia. Dobbiamo fare qualcosa di più. Per questo è importante far conoscere e finanziare i centri antiviolenza. Ciò che questa nostra manifestazione fa sin dal suo esordio". I più premiati: Adda Running Team con 144 iscritti, Gruppi di cammino di Gessate con 133 camminatori, Gruppo comunale protezione civile di Gessate con 62 iscritti, Rsa Biraghi con 51 dipendenti in marcia, Ohana con 48. La settimana non finisce qui. Domani alle 14,30, camminata “Nelle nostre scarpe”, partenza da viale Europa: 6 tappe fra installazioni, musica e parole a cura di Comune, scuole e associazioni.