Genitori e bambini: "Puliamo i plessi"

BRESSO

Sabato scorso alle materne, questa mattina alle elementari; continuano le iniziative del ciclo comunale delle giornate dell’impegno civile "Io mi impegno nella mia scuola" che interesserà, questa mattina, dalle 9.30, le mamme, i papà, i nonni, i bambini e i volontari della Protezione civile di Bresso in ben quattro plessi didattici delle primarie pubbliche del territorio bressese: la "Alessandro Manzoni" di via Marconi, la "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna, la "John Fitzgerald Kennedy" di via Villoresi e la "Enrico Romani" di via don Sturzo - via San Francesco. L’elenco dei "lavori" da portare a termine riguarderà la piccola manutenzione dei locali delle strutture scolastiche e la pulizia dei giardini e dei cortili interni; senza dimenticare, però, le imbiancature delle pareti delle aule e dei corridoi. Dunque, i rappresentanti delle associazioni e dei comitati dei genitori sono pronti a rimboccarsi le maniche per rendere più accoglienti le scuole dei loro figli, impegnandosi di persona. Quello di oggi sarà, quindi, il secondo dei tre appuntamenti previsti: il prossimo sarà sabato 18 marzo, sempre dalle 9.30, e riguarderà le le medie comunali "Benzi-Manzoni". Giuseppe Nava