Milano, 3 settebre 2019 - Anche Milano ha ricordato il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel 37esimo anniversario della morte. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione del servitore dello Stato ucciso dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo.

Tra i presenti, per le istituzioni militari, il generale di brigata Antonio De Vita, comandante della Legione carabinieri Lombardia e il colonnello Luca De Marchis, comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, mentre per le istituzioni civili sono intervenuti la vicesindaco Anna Scavuzzo in rappresentanza del Comune di Milano e l'assessore alle Politiche sociali della regione Lombardia, Stefano Bolognini. La commemorazione, dopo la messa nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, si è conclusa con deposizione delle corone presso il Monumento al Carabiniere in piazza Diaz.

