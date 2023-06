Gazzada Schianno, auto incastrata al passaggio a livello: disagi e treni cancellati

Gazzada Schianno, 20 giugno 2023 – Incidente al passaggio a livello a Gazzada Schianno, per fortuna non ci sono conseguenze per le persone ma pesanti disagi per il traffico ferroviario per i Ti.Lo e della linea tra Porto Ceresio e Milano.

Un’automobile intorno alle 8 è rimasta intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello che è in funzione nel centro di Gazzada. I macchinisti del Ti.Lo hanno fermato il convoglio in prossimità della stazione, l’auto è stata danneggiata nella parte posteriore.

Sul posto i vigili del fuoco per liberare la macchina e consentire la ripresa della circolazione ferroviaria al momento sospesa per le operazioni di messa in sicurezza. Pesanti i disagi sulle corse dei treni con ritardi e cancellazioni. Purtroppo non è la prima volta per incidenti del genere, solo alcuni mesi fa, a marzo, un’altra auto era rimasta intrappolata mentre le sbarre si stavano abbassando.