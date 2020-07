Cuori fatti a mano, in mille forme, per dire “Grazie col cuore“ ai medici, infermieri e operatori che hanno combattuto in prima linea l’emergenza Covid. A realizzarli ci hanno pensato gli 11mila creativi di tutta Italia raggruppati nell’associazione “Io Creo“. Gli ospedali di Garbagnate e Rho sono stati i primi in Lombardia a ricevere in dono i cesti regalo. "Con le parole non è facile ringraziarvi per quello che avete fatto – si legge nella lettera che accompagna il dono –La vostra professionalità insieme al vostro cuore hanno permesso di affrontare il peggio nel migliore dei modi e di accompagnare in serenità chi non ce l’ha fatta. La bontà è stata il vostro strumento di lavoro, la pazienza la vostra fedele compagna, il sorriso la vostra arma più potente. Pochissime sono le persone che aiutano gli altri senza aspettarsi niente in cambio".

"I gesti di solidarietà sono sempre uno sprone, uno stimolo ad andare avanti", le parole del direttore generale dell’Asst Rhodense Ida Ramponi (nella foto). Tra i creativi anche una 93enne.

Mon.Gue.