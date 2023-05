Garbagnate Milanese, appiccano incendio nell'ex ospedale e si filmano: denunciati due giovani

Garbagnate Milanese (Milano) – Avevano imbrattato i muri e appiccato un incendio in alcune stanze del primo piano dell'ex ospedale di Garbagnate Milanese, riprendendo le loro azioni con i telefoni cellullari, i due giovani denunciati dai carabinieri per concorso in danneggiamento seguito da incendio. Si tratta di due italiani di 18 e 19 anni, entrambi incensurati.

E' successo lunedì pomeriggio dopo le quattordici. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano è arrivata la segnalazione dell'ennesimo incendio all'interno dell'ospedale chiuso dell'ex ospedale di via Forlanini, chiuso nel 2015 (quando è stato inaugurato quello nuovo), da anni dismesso e abbandonato. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei pompieri e due pattuglie dei carabinieri della locale stazione.

I militari hanno controllato subito la zona e rintracciato i due giovani all'interno di un altro padiglione abbandonato adiacente a quello in fiamme. Con sé, all'interno di uno zaino, avevano bombolette spray ed accendini. Nei loro telefoni cellulari sono stati poi trovati numerosi video da loro registrati in cui si riprendevano mentre imbrattavano i muri della struttura ed appiccavano l’incendio.

I due piromani sono stati portati in caserma identificati e denunciati in stato di libertà. I telefoni cellulari ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati mentre i locali interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. Per fortuna non c'è stato nessun ferito.

Al momento non risulta che siano i responsabili anche dell'incendio che si è verificato nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile. Ma le indagini continuano. Purtroppo la struttura è frequentata da senzatetto che bivaccano e occupano le stanze anche nelle ore serali e notturne, oltre che da vandali. Si tratta del secondo rogo in poche settimane dopo quello dello scorso 17 marzo quando, intorno alle tredici, a bruciare erano stati cumuli di rifiuti abbandonati in una delle palazzine. Prima ancora nel febbraio 2021 alcuni alcuni ragazzini avevano appiccato le fiamme all'interno della chiesetta.