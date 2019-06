Garbagnate (Milano), 27 giugno 2019 - Alle 8.30 di questa mattina, a Garbagnate, un 23enne è stato raggiunto da tre coltellate al corpo dopo essersi recato sotto casa di un ragazzo di un anno più giovane per avere con lui un confronto.

Motivo dell'aggressione potrebbe essere passionale: stando a una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, infatti, i due frequentavano la stessa ragazza. Il 23enne è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.