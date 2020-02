Milano, 15 febbraio 2020 - Il basket femminile di serie A1 ricorda Alessio Allegri. Domani, in occasione della 19esima giornata di campionato, il presidente Massimo Protani e il consiglio direttivo della Lega Basket Femminile hanno deciso di dedicare il turno alla memoria dello sfortunato giocatore. Alessio, 37 anni, stella delle minors di pallacanestro, era un «temuto come avversario, desiderato come compagno e rispettato come uomo da tutte le squadre lombarde». Per questo domani sarà ricordato su tutti i parquet d’Italia. La sua storia continua a commuovere: il 15 dicembre 2019 durante una partita di campionato si è accasciato sotto canestro per un arresto cardiaco e il giorno dopo è morto. Moltissimi gli eventi per ricordarlo e raccogliere i fondi a favore della moglie Claudia e del figlio Liam, nato pochi giorni dopo.

Anche domani in tutti i palazzetti verranno spese parole per ricordarlo e farlo conoscere al pubblico: «Era un istruttore di minibasket e allenatore delle squadre giovanili maschili e femminili a cui insegnava, con grande passione e allegria, i valori dello sport e della sua pallacanestro; il suo successo più grande era vedere tantissimi ragazzini che si erano avvicinati al basket grazie a lui». Intanto sulla pagina web creata dagli amici www.koeman6persempreconliam.it è possibile condividere dei pensieri per ricordare Alessio e fare una donazione.