Gara deserta per la gestione del Pignone a Cassano d'Adda, nessun interesse per la stagione estiva

Tempi stretti per organizzarsi al meglio e costi dell’operazione con tutta probabilità hanno scoraggiato la partecipazione al bando pubblicato a fine maggio scorso per la gestione del Pignone a Groppello. "Procedura di gara deserta, nessuna offerta è stata presentata nei termini previsti per l’affidamento in sub-concessione dell’area denominata parco del Pignone". È quanto si legge nella delibera di giunta che annuncia il mancato interesse di privati o associazioni per la gestione di quel lembo di terreno in riva al fiume Adda che ogni anno fa registrare la presenza di numerosi frequentatori. "L’Amministrazione comunale ha fatto la sua parte - così l’assessore all’Ambiente Mario Cerri - modificando la convenzione con la proprietà del terreno per rendere possibile un presidio fisso, ma a quanto pare non ci sono interessati. Per questa stagione estiva ormai va così. Ci siamo comunque preoccupati di dare alcuni servizi al cittadino come per esempio i bagni chimici. Auspichiamo che il prossimo anno si possa procedere all’assegnazione, tramite gara pubblica, alla gestione di quell’area". La stagione estiva in corso resterà dunque come ogni anno senza nessun presidio. Si dovrà attendere la primavere-estate 2024 per sperare nella presenza di eventuali chioschi ristoro ed attività ludico sportive.Stefano Dati