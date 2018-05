Milano, 9 maggio 2018 - In via Creta, zona Bisceglie, non si stupisce più nessuno degli assalti ai sacchi d’immondizia indifferenziata, presi di mira prima che l’Amsa passi per la raccolta. Ieri mattina erano sulla strada: «È così ogni volta che c’è la raccolta dei rifiuti» dice Essam, custode di un palazzo. Le auto parcheggiano evitando la massa di stracci scartati da chi rovista tra i contenitorire. Sono le «gang dei rifiuti», nomadi ma non solo, che entrano in azione in più strade: 21 le più critiche rilevate da Amsa, dalla zona di Rubattino a Gratosoglio, da viale Molise a Muggiano, come riportato ieri su queste pagine.

La zona ovest è la più colpita: la metà dei «punti caldi» è nel territorio del Municipio 7. «Un dato preoccupante - commenta il presidente del parlamentino, Marco Bestetti -.Il nesso tra nomadi e degrado conferma una percezione che già avevamo: a maggior ragione bisogna trovare una soluzione al problema degli accampamenti che invadono la nostra zona». Ivan Tellini, residente, ha immortalato una banda di persone all’opera. «Ho contattato la polizia locale - spiega - ma purtroppo non è intervenuto nessuno». E non c’è solo questo: lungo tutto il marciapiede c’è chi abbandona vecchi mobili e oggetti. Alcuni residenti allargano le braccia: «Questo luogo è bersagliato da bande che entrano in azione tutti i giorni sapendo di trovare "materiale” qui da noi: al di là dei sacchi ci sono anche mini discariche perenni con vecchi elettrodomestici, metalli e materiali vari, in strada e nei cortili delle case popolari».

Francesca Bremi sottolinea: «Sono stati tolti i cestini dei rifiuti perché venivano sempre riempiti con spazzatura ingombrante». Segnalazioni anche in via Saint Bon 6, dalle case popolari del Comune: «Abbiamo i cancelli rotti - spiega un’inquilina – e in cortile entra chiunque. Ci sono persone che arrivano da fuori, aprono i sacchi, selezionano ciò che serve e buttano il resto. E c’è anche chi, esterno, viene qui a buttare spazzatura. E' un disastro». Gli assalti non passano inosservati neppure vicino ai campi agricoli: «Amsa fa ottimo lavoro. Purtroppo – dice Daniele Albini, vicepresidente del Distretto agricolo milanese - è molto difficile riuscire a evitare gli assalti».