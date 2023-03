Galleria, pioggia di vetri dalla volta

Una finestrella della volta della Galleria si rompe e piovono vetri sul Salotto della città. È successo domenica alle 19. Per fortuna, i frammenti non hanno ferito nessun passante. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono saliti in cima per eliminare gli altri pezzi taglienti che si sarebbero potuti staccare, e della polizia locale che ha monitorato la situazione dal basso. Poi i tecnici del Nuir hanno transennato l’area per precauzione. Ieri, l’ingresso della boutique Prada era ancora ingabbiato. Ed è il secondo crollo in 10 giorni: il 3 marzo, dal porticato di piazza Duomo 21 erano crollati calcinacci.