Galleria, il Tar chiude il caso Cadè "Canone giusto, adesso il rinnovo"

di Nicola Palma

Il valore dei canoni per le botteghe storiche è stato stabilito in maniera corretta. E altrettanto legittimamente il Comune ha chiesto il pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo, parametrata all’affitto stabilito dal nuovo contratto (ancora da firmare). Così i giudici del Tar hanno definitivamente chiuso il caso Cadè in Galleria, al netto di ulteriori strascichi giudiziari. La lunga e complessa contesa legale inizia nel 2019, quando la Giunta Sala stabilisce le nuove regole per i rinnovi delle convenzioni nel Salotto: viene prevista la deroga alla gara pubblica per le insegne di particolare rilevanza per l’Ottagono. Quante sono? Nove: Noli, Cadè, bar Marino, Ruggeri, Verga, Haeres Equita, Mejana, Biffi e Spagnoli. Costo annuale al metro quadro: 3.303,56 euro per il commercio al dettaglio (con sconto del 10% per i mono vetrina), 1.850 euro per bar, ristoranti e tabacchi. I titolari del negozio di camicie presentano ricorso al Tar, che nell’aprile 2021 lo accoglie in parte. Un verdetto che Palazzo Marino impugna, ottenendo il ribaltone in Consiglio di Stato. "Il Comune – si legge nelle motivazioni – ha rispettato le previsioni della legge regionale, introducendo molteplici correttivi: la possibilità del rinnovo con conseguente continuità di gestione, lo sconto del 10% sui negozi mono vetrina, la scelta di un criterio di calcolo basato sulle offerte medie degli ultimi due anni". Tradotto: il Comune ha assicurato alle botteghe storiche "un canone più che equo e nettamente inferiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in seguito a una procedura concorsuale".

Forte di quella sentenza, nell’agosto 2022 l’amministrazione invita Cadè a sottoscrivere il contratto alle condizioni date, concedendo un termine di 30 giorni per l’accettazione e informando gli interlocutori che verrà richiesta l’indennità di occupazione extracontrattuale (coi parametri del nuovo canone) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della convenzione precedente (giugno 2020) e la data di sottoscrizione della nuova. A quel punto, i titolari impugnano nuovamente al Tar, facendo sapere allo stesso tempo di essersi rivolti alla Cassazione per contestare il verdetto del Consiglio di Stato sull’entità dei canoni. Nel gennaio scorso, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha respinto in via definitiva l’istanza. E due giorni fa è stato risolto, ancora contro Cadè, pure l’ultimo contenzioso: quello sull’ammontare dell’indennità.