Galleria Duomo, transenne all’ingresso della boutique Prada: pezzi di vetro da una finestra

Le transenne in Galleria Duomo davanti alla boutique di Prada

Milano – Transenne e nastri di plastica tengono lontani i passanti in una porzione della Galleria, davanti all'ingresso della boutique "Prada". Così da domenica sera a causa del crollo di alcuni pezzi di vetro da una delle finestrelle della volta, che per fortuna non hanno ferito nessuno.

L'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco è scattato domenica tra le 19 e le 19.30: i pompieri sono saliti in cima e hanno tolto i resti dei frammenti che avrebbero potuto staccarsi in un secondo momento. A presidiare a terra, gli agenti di polizia locale. Poi sono arrivati i tecnici del Nuir (Nucleo intervento rapido) a transennare la zona per sicurezza.

Ed è la seconda "pioggia" nel Salotto di Milano a distanza ravvicinata: dieci giorni fa, era venerdì 3 marzo, sotto il porticato di piazza Duomo 21 erano crollati calcinacci.