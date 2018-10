Milano, 16 ottobre 2018 - Il Comune di Milano ribadisce la volontà di procedere alle gare per l'assegnazione degli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II, anche nel caso dei due locali che sono stati in precedenza considerati storici ma che secondo l'attuale amministrazione non hanno questi requisiti, cioè la Locanda del Gatto Rosso e Il Salotto.

Per questo la Giunta di Palazzo Marino ha approvato l'avvio di un procedimento che porterà alla definizione di nuove linee di indirizzo per la concessione di due locali in Galleria Vittorio Emanuele II, attualmente occupati da Il Salotto e La Locanda del Gatto Rosso, il cui contratto di affitto è scaduto dal 2016. I due locali avevano fatto ricorso contro la decisione del Comune di non rinnovare la concessione scegliendo la strada del bando, che entrambi avevano perso. Secondo il parere del Consiglio di Stato, nonostante il parere dell'Anac, si può derogare all'utilizzo del bando per i locali storici e per salvaguardare il patrimonio culturale. Ma secondo Palazzo Marino, come si legge in una nota, non sono riscontrabili, nel caso delle due attività commerciali, i requisiti di "interesse generale" collegati alla salvaguardia dei locali storici. I due locali hanno svolto meno di 50 anni di attività in Galleria e hanno nel tempo modificato arredi, insegna e destinazione d'uso. E proprio per questi motivi non hanno acquisito una notorietà e un'indiscussa rilevanza nazionale ed internazionale per concorrere al prestigio della Galleria.

Nel procedimento avviato dalla Giunta è anche previsto l'annullamento della delibera del 6 novembre 2015 in cui venivano rinnovati i contratti di affitto deidue locali perché considerati locali storici. In quell'occasione fu l'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) a bloccare l'iter e a disporre l'avvio del bando di gara che venne indetto il 30 dicembre 2016.