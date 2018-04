Milano, 27 aprile 2018 - Ormai la linea è tracciata: gli spazi in Galleria Vittorio Emanuele si assegnano solo con una gara pubblica, a meno che specifiche e straordinarie esigenze (vedi caso Savini) non consiglino un rinnovo automatico dell’accordo. La tendenza è stata confermata dal Comune anche nel caso dei locali affittati alla Feltrinelli a due passi dall’Ottagono; e ieri il Tribunale amministrativo della Lombardia ha dato il via libera alla decisione di Palazzo Marino, bocciando il ricorso della casa editrice. Ecco le tappe della vicenda. Il 10 febbraio 2017, Librerie Feltrinelli srl (subentrata come insegna nel 2014 a Ricordi Media Stores) presenta istanza di rinnovo del contratto da 12 anni in scadenza il prossimo 16 giugno, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 della convenzione di concessione. Meno di un mese dopo, il 1° marzo, il direttore dell’Area Patrimonio immobiliare di piazza Scala respinge la richiesta, «comunicando contestualmente – si legge nel resoconto dei giudici – formale disdetta». Nella nota, il dirigente di settore precisa che «la normativa comunitaria e la giurisprudenza impongono agli enti locali di ricorrere a procedure competitive per la scelta dei concessionari dei loro immobili».

Feltrinelli non ci sta e si rivolge ai giudici. Con una tesi precisa: «La stessa normativa dell’Unione europea consente, in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, di derogare all’obbligo della procedura competitiva per la scelta del concessionario di beni dell’amministrazione». Motivi che, per la casa editrice, vanno ricercati nell’attività di «promozione culturale svolta dal proprio esercizio commerciale nel corso degli anni, la cui mancanza potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la stessa immagine e l’identità storica» del complesso monumentale. Tesi respinte al mittente dal collegio presieduto da Angelo Gabbricci, che già nel recente passato si è occupato di diatribe legali all’Ottagono. In primo luogo, il principio del bando aperto a tutti «appare fuori discussione». Inoltre, chiarisce il Tar, è vero che nel 2012 il Comune ha varato linee di indirizzo per la salvaguardia delle librerie nel Salotto, ma questo «non implica di per sé il rinnovo della convenzione con il concessionario uscente».

Per quanto riguarda, infine, l’asserita «storicità dell’insegna Feltrinelli in Galleria», i giudici sono categorici: «Deve essere certamente esclusa, se si pensa che la convenzione è stata sottoscritta nel 2006 e l’insegna dell’esercizio era allora quella di Ricordi Media Stores; soltanto nel 2014 è stato autorizzato dal Comune il cambio dell’insegna con il nuovo logo “La Feltrinelli”». Conclusione: nessuna deroga, si va avanti con la gara.

