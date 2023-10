Galiani e Scardillo: "Noi, estranei"

Non sono indagati, la loro posizione non è stata nemmeno presa in considerazione nell’ambito dell’inchiesta. E tanto basta per commentare appena il fatto che i loro nomi siano entrati, e poi usciti, nella maxi-inchiesta sulla criminalità organizzata. Secondo gli investigatori, Demetrio Tripodi, uno dei soggetti finiti nei guai, avrebbe avuto dei contatti con l’ex vicesindaco di Vigevano, Antonello Galiani. "Non sono indagato – precisa subito l’interessato, oggi vicecoordinatore regionale di Forza Italia – e questo mi rende totalmente estraneo a questi fatti. Non esiste – rimarca ancora Galiani – alcun tipo di mio coinvolgimento in questa indagine a differenza da quanto è stato erroneamente riportato nelle scorse ore".

Altro da aggiungere, non c’è. Del resto, a suo carico non risulta nulla.

L’altro nome che si trova nelle carte è quello dell’assessore Nicola Scardillo, anch’egli estraneo ai fatti, che non commenta. Tra i nomi degli amministratori che sono stati a contatto con gli indagati c’è anche quello del sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, anch’egli estraneo alla maxi inchiesta.

Umberto Zanichelli