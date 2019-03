Milano, 2 marzo 2019 - "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio", sostiene un detto popolare. Proprio con l'obiettivo di fare rete e sostenere le famiglie nella delicata fase dell'arrivo e della crescita di un figlio è stato inaugurato oggi al Centro socio sanitario di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Gaggiano "Spazio Villaggio", un'iniziativa ideata da due psicologi, Arianna Usilla e Davide Baventore. Presente il sindaco, Sergio Perfetti.

"È una idea che coltivavamo da parecchio tempo - spiega Davide Baventore -. Il progetto ha cominciato a prendere forma un anno fa in interlocuzione con il Comune. Spazio Villaggio è un luogo che vuole permettere ai bambini di esprimersi e sviluppare le proprie competenze favorendo l'equilibrio tra gli stimoli delle attività proposte e gli interventi da parte degli adulti".

"Spazio Villaggio nasce per promuovere attività e servizi per accompagnare mamme e papà dalla nascita alla crescita - ha spiegato Arianna Usilla, neuropsicologa -. In programma all'interno dello spazio mamma-bambino aperto tutti i mercoledì dalle 10 alle 12, incontri di supporto con esperti su allattamentento, sonno e sviluppo psicomotorio. Offriamo anche mini-corsi pre e post-parto, di massaggio neonatale e approfondimenti dedicati allo svezzamento. Spazio Villaggio offre uno spazio clinico con consultazioni psicologiche e valutazioni di neuropsicologia pediatrica e neuropsichiatria infantile e un corso di promozione della salute. Abbiamo inoltre progettato attività di capoeira, giocodanza e lingua inglese". "La progettualità legata all'infanzia è fondamentale - sottolinea il sindaco Perfetti -. Siamo orgogliosi di un territorio che offre sempre più servizi alle famiglie".

Per info: accoglienza@spaziovillaggio.it