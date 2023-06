Incidente a Gaggiano, frontale tra moto e auto lungo il Naviglio Grande: grave ragazzo di 17 anni

Gaggiano (Milano), 19 giugno 2023 - Un gravissimo incidente è avvenuto lunedì mattina verso le 8,30 a Gaggiano, lungo la strada che costeggia il Naviglio Grande, precisamente in via Milano. Un 17enne in moto è stato soccorso in codice rosso. Il ragazzo si è scontrato violentemente contro una vettura ed ha avuto la peggio. Il giovane è stato trasportato con urgenza in ospedale ed ora è in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso ed i vigili del fuoco. Problemi anche per il guidatore della vettura che è stato portato in ospedale per accertamenti. Non si conosce al momento la dinamica del sinistro. S

Il precedente

Solo due giorni fa a Viganò di Gaggiano un 26enne aveva riportato numerosi traumi in diverse parti del corpo dopo un incidente in monopattino, con tanto di intervento dell'elisoccorso. Ieri, sempre in zona, lungo la SP 203, all’altezza di Barate, un 48enne, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla moto. Sul posto l’elisoccorso, giunto da Como.