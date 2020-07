Milano, 6 luglio 2020 - Nel mirino era finita una turista ma proprio il loro avvicinarsi "sospetto" alla donna ha fatto scattare l'allarme che ha portato all'arresto. Nei guai sono finiti una bosniaca di 36enne, un albanese di 39 anni e un italiano di 48, arrestati dalla Polfer per furto aggravato in concorso. Gli agenti, in servizio allo scalo per un controlli anti borseggio, li hanno visti avvicinarsi a una turista, davanti all'atrio della biglietteria nella fermata metropolitana di stazione Centrale, e derubarla del portafoglio che teneva nella borsa. I tre ladri, che una volta scoperti hanno cercato la fuga senza successo, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine davanti ai tornelli d'ingresso della metropolitana, mentre il portafoglio è stato riconsegnato alla proprietaria che non si era nemmeno accorta di essere stata vittima del furto.

