Milano, furto in ospedale e fuga in auto ad alta velocità in città: arrestati due peruviani

Milano, 22 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini peruviani, rispettivamente di 47 e 39 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, per furto con destrezza aggravato in concorso.

Inoltre la polizia ha indagato in stato di libertà il trentanovenne anche in violazione dell’ordine di allontanamento del Questore trattenendosi senza giustificato motivo sul territorio italiano.

I furti dei due: il colpo nell’ospedale di via Ripamonti

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato un’auto utilizzata verosimilmente per commettere reati presso vari centri commerciali e cliniche ospedaliere di Milano e del suo hinterland.

Intorno alle 10 di mercoledì in via Amoretti, i poliziotti hanno intercettato l’autovettura con a bordo il 47enne il quale, seguito a distanza, si è diretto a Monza dove si è incontrato con il 39enne connazionale, quest’ultimo sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di dimora a Milano.

Una volta tornati nella città meneghina, i due hanno circolato per le vie cittadine fino a giungere nei pressi dell’Istituto Europeo Oncologico in via Ripamonti dove hanno fatto accesso dopo aver parcheggiato l’auto.

All’interno dell’ospedale, i due sudamericani hanno iniziato a girare per i vari reparti fino ad individuare la potenziale vittima, una donna 32enne seduta in sala d’attesa del reparto chirurgia.

Mentre uno dei due continuava a guardarsi intorno per monitorare la situazione, l’altro si è seduto vicino alla donna e, approfittando di un momento favorevole, ha prima coperto col suo giubbotto la borsa della giovane per poi allontanarsi con la borsa. La donna era impegnata in una telefonata e l’aveva lasciata momentaneamente incustodita.

L’inseguimento degli agenti

Gli agenti del Commissariato, dislocati nella struttura ospedaliera, hanno assistito al furto, li hanno inseguiti, hanno richiesto l’ausilio di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e, percorse diverse vie cittadine, hanno poi bloccato in Piazza San Materno il 39enne il quale era sceso dalla vettura poco prima in Piazza Francesco Durante.

L’uomo, durante il tragitto a piedi, ha lanciato un cellulare che è stato poi recuperato dai poliziotti: è risultato appartenere alla vittima 32enne. Gli agenti della volante hanno poi bloccato in via Catalani il 47enne che aveva proseguito la fuga in auto e, sul sedile anteriore, hanno rinvenuto un portatessere con all’interno 110 euro anche quest’ultimo asportato poco prima alla vittima.

La restituzione della refurtiva

Inoltre, ripercorrendo il tragitto della fuga a ritroso, gli agenti di via Sebastiano Satta hanno recuperato, nascosta sotto alcune auto in sosta, anche la borsa della 32enne contenente documenti personali, carte di credito ed effetti personali la quale era stata lanciata dal finestrino dell’auto durante la fuga.

Gli investigatori del Commissariato Quarto Oggiaro hanno restituito la refurtiva alla vittima e stanno indagando per fatti analoghi commessi negli esercizi commerciali e istituti ospedalieri di Milano e dell’hinterland.