Furto in Comune nella notte. Rubati i cellulari di servizio

Furto in Municipio, i ladri hanno beffato il sistema di sicurezza. Rubati due cellulari di servizio e danneggiati alcuni armadietti. I ladri si sono introdotti in municipio forzando una porta laterale d’ingresso e beffando anche la vigilanza privata e le telecamere del circuito di sorveglianza. Il furto è avvenuto in piena notte. Chi si è introdotto in Comune ha solo provocato danni per qualche migliaio di euro e ha asportato due cellulari di servizio. In Comune sono custoditi documenti riservati e delicati anche relativi a pratiche dei cittadini. Ora è caccia agli autori. Sulla vicenda indagano i carabinieri.