Furto di pc in classe Parte la raccolta solidale

Dopo il furto di pc alla scuola primaria Leonardo da Vinci, nella frazione di Riozzo, è partita la gara di solidarietà per riacquistare i computer sottratti ai bambini. Su sollecito delle famiglie, la referente del comitato genitori Simona Troìa ha avviato una raccolta di fondi, al link https:gofund.me2ac0cea3. "La comunità di Cerro al Lambro si è mostrata solidale in molteplici occasioni. I nostri figli contano su di noi, riportiamo i pc nelle classi - è l’appello della promotrice dell’iniziativa -. Questi bambini hanno il diritto di poter continuare a vivere la scuola come se nulla fosse accaduto". Finora sono stati raccolti 1.120 euro, su un obiettivo totale di 5 mila. Chi volesse contribuire alle donazioni al di fuori dei circuiti web può fare riferimento al bar Centro e al caffè Riozzo, dove ai trovano dei contenitori per le offerte. Il furto subìto dalla scuola primaria risale al 28 febbraio. Penetrati nell’edificio, i ladri hanno usato il flessibile per forzare un armadio blindato e hanno prelevato tutti i computer (una ventina).A.Z.