Le rubano il computer con tutta la tesi: la polizia lo ritrova mentre arresta due pusher

Irene Valerio con il suo computer

Milano - La notte trascorsa sull’ambulanza a salvare vite. Al ritorno alla base, l’amara scoperta: il computer è sparito. Il suo MacBook pro 13, prezioso per il valore economico ma soprattutto perché contiene tutti i file della sua tesi di laurea. Una storia che per fortuna ha un lieto fine, perché Irene Valerio, 23 anni compiuti a gennaio, ha riavuto il suo pc, ritrovato dalla polizia nelle mani di due uomini arrestati per spaccio lunedì in via Orwell, a Rogoredo. "Sono molto grata ai poliziotti, ero disperata: rischiavo di saltare la sessione di laurea", spiega la ragazza al Giorno, che è studentessa della Facoltà di Economia all’Università di Pavia e dal 2018 è anche volontaria della Croce d’Oro che ha sede in via Mincio, tra le zone di Brenta e Corvetto.

"La notte tra domenica e lunedì – racconta – io ero in servizio sull’ambulanza. Quando sono rientrata, all’alba, al momento di raccogliere le mie cose mi sono accorta che il computer non c’era. Sono sbiancata. I colleghi mi hanno aiutato a cercarlo ma non si trovava. Poi mi sono accorta che anche altre cose erano sparite: occhiali da vista e da sole, 70 euro che avevo nel portafoglio, un dispositivo gps (che poi ho localizzato a Rogoredo). Con tutta probabilità, abbiamo pensato io e i colleghi, ignoti si erano intrufolati in sede approfittando della nostra uscita. E devono aver rubato mentre la centralinista dormiva". Mentre il suo pc si volatilizzava, Irene stava soccorrendo una persona, "un intervento in codice giallo per un malore", spiega.

Ha deciso di andare a denunciare subito il furto "ma mi sono presentata in commissariato troppo presto. Sarei tornata in un momento successivo ma non ce n’è stato bisogno, perché alle 13.30 di lunedì ho ricevuto una telefonata dalla Questura: il mio pc era stato ritrovato. I poliziotti sono risaliti a me perché c’erano il mio nome e cognome sulla schermata iniziale. Mi sono quindi precipitata in Questura, dove il computer mi è stato restituito".

I poliziotti lo hanno trovato in via Orwell, dove hanno bloccato e arrestato per spaccio un tunisino di 48 anni e un marocchino di 25 che avevano addosso 22 grammi di eroina, 5,2 di cocaina e 260 euro in contanti. Uno dei due nascondeva anche il computer della studentessa. "Ero al settimo cielo quando mi è stato restituito, non credevo lo avrei rivisto. Ringrazio con tutto il cuore gli agenti: non so come avrei fatto a laurearmi senza il mio pc". Il computer era danneggiato, "con lo schermo rotto e graffiato, come se fosse caduto, ma ancora utilizzabile. L’ho portato in riparazione e ora è come prima. Soprattutto: i file ci sono tutti".

Così potrà ultimare la sua tesi di laurea triennale, incentrata sulle "politiche economiche – spiega Irene Valerio – messe in campo dal nostro sistema sanitario durante gli anni di pandemia, messe a confronto con quelle degli altri Paesi". Adesso il suo cuore è più leggero. "Ringrazio anche i miei amici e colleghi della Croce d’oro, che mi sono stati sempre vicini. Siamo come una grande famiglia".