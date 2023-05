Vaprio d’Adda, prova a rubare in casa ma viene fermato da proprietario e carabinieri

Ha tentato di rubare in casa ma è stato scoperto dal proprietario e nel fuggire lo ha colpito. Per questo un uomo di 37 anni di origini marocchine è stato arrestato domenica sera a Vaprio d'Adda, in provincia di Milano, con l’accusa di tentata rapina impropria.

I fatti sono avvenuti in un abitazione in piazza Cavour, nel centro del Paese. Il proprietario stava rincasando quando ha sentito dei rumori sospetti provenienti dalla sua abitazione, entrando ha sorpreso un uomo a volto scoperto rovistare all’interno. Il ladro ha subito cercato di fuggire ma nel farlo ha lottato con il proprietario ed è stato poi bloccato dai carabinieri che – avvertiti – erano intervenuti sul posto.

I militari della tenenza di Cassano d'Adda hanno portato il marocchino in caserma, scoprendo che è disoccupato, senza fissa dimora ed ha precedenti per per reati contro il patrimonio. Nessuno è rimasto ferito e l'arrestato è stato poi portato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore in attesa di processo.