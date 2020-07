Milano, 30 luglio 2020 - Hanno forzato un'autovettura parcheggiata vicino alla stazione metropolitana di Caiazzo per rubare quanto trovavano all'interno, ma quando hanno cercato di darsi alla fuga sono stati inseguiti e bloccati da due uomini che avevano assistito alla scena.

I due ladri, algerini di 17 e 25 anni, erano stati sorpresi dallo stesso proprietario 50enne della macchina, mentre si trovavano nell'abitacolo, e hanno poi cercato di far perdere le loro tracce fuggendo verso le banchine della metropolitana. Un 25enne originario del Togo e un senegalese di 48 anni sono, però, riuscita a bloccare i due prima che superassero i tornelli. L'algerino 25enne - poi trovato in possesso di un orologio e arrestato dalla polizia di Stato per rapina impropria - ha anche cercato di spruzzare dello spray urticante addosso agli inseguitori. Il suo complice è stato, invece, denunciato a piede libero per furto aggravato.