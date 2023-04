Tentano di rubare in un appartamento zona San Siro: arrestate tre ventenni. Una ai domiciliari per allattare il figlio

Milano, 22 aprile 2023 - Hanno tentato di “ripulire” un appartamento in via Alfonso Capecelatro, zona San Siro, a Milano. Ma è finita male perché sono rimaste a mani vuote e per di più sono state scoperte (e arrestate) grazie alla segnalazione di una residente del palazzo. Nel pomeriggio la donna ha notato tre ragazze intente ad armeggiare davanti alla porta di un vicino e ha chiamato il 112

I carabinieri sono intervenuti prontamente e, una volta giunti sul posto, hanno fermato le tre donne di 20, 21 e 25 anni, tutte di etnia rom mentre si aggiravano ancora all’interno del condominio. Avevano con sé dei cacciaviti con i quali avevano provato a forzare la porta di ingresso di un’abitazione.

Le tre ventenni sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso. In attesa del giudizio direttissimo previsto per lunedì mattina, due donne sono state portate presso le camere di sicurezza della caserma Montebello, mentre la 25enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il campo nomadi di via Monte Bisbino, per poter provvedere all’allattamento di un figlio neonato.